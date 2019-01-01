Коридор бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет фильма вращается вокруг малоизвестного эпизода Великой отечественной войны — строительства Шлиссельбургской магистрали для перевоза в блокадный Ленинград провизии и военного снаряжения. Какой ценой была создана эта железная дорога и почему ее прозвали «коридором смерти»?



Коридор бессмертия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.