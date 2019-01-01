Коридор бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.12019, Коридор бессмертия
Драма, Военный134 мин12+
О фильме
Сюжет фильма вращается вокруг малоизвестного эпизода Великой отечественной войны — строительства Шлиссельбургской магистрали для перевоза в блокадный Ленинград провизии и военного снаряжения. Какой ценой была создана эта железная дорога и почему ее прозвали «коридором смерти»?
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Федор
Попов
- АААктёр
Артем
Алексеев
- АЦАктриса
Анастасия
Цибизова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Артём
Мельничук
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Дарья
Екамасова
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- Актёр
Александр
Обласов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ТРАктёр
Тагир
Рахимов
- ДКСценарист
Дмитрий
Каралис
- Сценарист
Федор
Попов
- Продюсер
Федор
Попов
- АБПродюсер
Александр
Броварец
- ВЛПродюсер
Виктория
Лещенко
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АГКомпозитор
Андрей
Головин