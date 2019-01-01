Коридор бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Коридор бессмертия
Коридор бессмертия

Драма, Военный, 134 мин, 12+

О фильме

Сюжет фильма вращается вокруг малоизвестного эпизода Великой отечественной войны — строительства Шлиссельбургской магистрали для перевоза в блокадный Ленинград провизии и военного снаряжения. Какой ценой была создана эта железная дорога и почему ее прозвали «коридором смерти»?

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

