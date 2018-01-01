Артём Мельничук

Биография

Артем Мельничук — российский и украинский актер кино и театра. Родился в Крыму 9 мая 1992 года. Еще в раннем возрасте Артем поставил себе цель стать актером. Получив среднее образование, он стал студентом Школы-студии при Крымском академическом драмтеатре имени Горького. На последних курсах параллельно с учебой работал в театре имени Горького, на сцене которого и были сыграны первые роли артиста. Выпустившись, Артем перебрался в Киев, где отучился на режиссерском факультете КНУТКиТ имени Карпенко-Карого. За время работы он появился в таких постановках, как «Панночка», «Горе от ума», «Алые Паруса» и множество других. В 2014 году Мельничук переехал в Россию, где играл на сцене «Мюзик-Холла». На экране Артем Мельничук впервые появился в 2013 году, исполнив небольшую роль в российском сериале «Морские дьяволы. Смерч». В дальнейшем кинодеятель снялся в проектах «Любовь на миллион», «Подольские курсанты», «Пушкин», «Коридор бессмертия» и других. Широкую известность ему принес сериал «Универ. Новая общага», в котором он сыграл застенчивого студента Володю Лютикова. Актер исполнил главные роли в сериалах «В рабочем порядке» и «Холодные берега. Возвращение», а также в картине «Капитан Голливуд».