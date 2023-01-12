На выдохе
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На выдохе

На выдохе (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.42021, На выдохе
Драма97 мин18+
Елена Подкаминская в драме о дружбе девушки из детдома и подростка-инвалида
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О фильме

Драма о дружбе девушки из детдома и подростка-инвалида, которая изменит их взгляды на жизнь. Саше тяжело строить жизнь. Она мечтает поступить в медицинский университет, но детдомовское воспитание не дает ей нормально социализироваться в обществе и устроиться на работу. Свободное время она проводит в боксерском зале, но даже там не может найти себе партнера. И все же деньги на жизнь зарабатывать надо, поэтому Саша устраивается сиделкой к инвалиду-колясочнику Коле. Он ее полная противоположность, но ребята постепенно начинают находить общий язык.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На выдохе»