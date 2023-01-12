На выдохе (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.42021, На выдохе
Драма97 мин18+
Елена Подкаминская в драме о дружбе девушки из детдома и подростка-инвалида
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О фильме
Драма о дружбе девушки из детдома и подростка-инвалида, которая изменит их взгляды на жизнь. Саше тяжело строить жизнь. Она мечтает поступить в медицинский университет, но детдомовское воспитание не дает ей нормально социализироваться в обществе и устроиться на работу. Свободное время она проводит в боксерском зале, но даже там не может найти себе партнера. И все же деньги на жизнь зарабатывать надо, поэтому Саша устраивается сиделкой к инвалиду-колясочнику Коле. Он ее полная противоположность, но ребята постепенно начинают находить общий язык.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РМРежиссёр
Ринат
Махмудов
- АСАктриса
Анастасия
Самылова
- ИЛАктёр
Иван
Логинов
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДОАктёр
Дмитрий
Овчинников
- АВАктёр
Александр
Власенко
- КПАктёр
Кирилл
Папин
- Актриса
Валентина
Лукащук
- АИАктриса
Анастасия
Имамова
- Актёр
Артём
Мельничук
- ВЧСценарист
Валерия
Чеботарева
- СОСценарист
Сергей
Осипьян
- АБСценарист
Анна
Бартенева
- МТСценарист
Михаил
Тяжев
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- Продюсер
Федор
Попов
- АТПродюсер
Анатолий
Терентьев
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев