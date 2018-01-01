Wink
Фильмы
На выдохе
Актёры и съёмочная группа фильма «На выдохе»

Актёры и съёмочная группа фильма «На выдохе»

Режиссёры

Ринат Махмудов

Ринат Махмудов

Режиссёр

Актёры

Анастасия Самылова

Анастасия Самылова

АктрисаСаша
Иван Логинов

Иван Логинов

АктёрКоля
Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

АктрисаАлла
Фёдор Лавров

Фёдор Лавров

АктёрТолик
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

АктёрИванов
Александр Власенко

Александр Власенко

АктёрБукер
Кирилл Папин

Кирилл Папин

Актёрведущий подпольных боев
Валентина Лукащук

Валентина Лукащук

АктрисаЕлена
Анастасия Имамова

Анастасия Имамова

Актрисамассажистка
Артём Мельничук

Артём Мельничук

Актёрсотрудник МФО

Сценаристы

Валерия Чеботарева

Валерия Чеботарева

Сценарист
Сергей Осипьян

Сергей Осипьян

Сценарист
Анна Бартенева

Анна Бартенева

Сценарист
Михаил Тяжев

Михаил Тяжев

Сценарист

Продюсеры

Владимир Малышев

Владимир Малышев

Продюсер
Федор Попов

Федор Попов

Продюсер
Анатолий Терентьев

Анатолий Терентьев

Продюсер

Художники

Надина Ежина

Надина Ежина

Художница

Монтажёры

Александр Сукачев

Александр Сукачев

Монтажёр