Биография

Валентина Лукащук — российская актриса кино и театра. Родилась в Москве 12 марта 1988 года. В школе будущая кинодеятельница активно проявляла свою творческую натуру и участвовала в художественных мероприятиях. Родители всячески поддерживали увлечения девушки и отвели ее на подготовительные актерские курсы МХАТа. После школы Лукащук поступила во ВГИК, который с успехом закончила в 2009 году. Еще до получения диплома Валентина Лукащук дебютировала на экране с небольшой ролью в ленте «Все умрут, а я останусь». Далее последовали актерские работы в фильме «Айлавью» и сериалах «Детка» и «Школа» Гай Германики. С 2012 года артистка сыграла значимые роли в таких проектах, как «Личные обстоятельства», «Коллектор» с Константином Хабенским и «Обычная женщина».