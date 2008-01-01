Пленный (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.12008, Пленный
Драмы, Военные80 мин18+
Сюжет
Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и федералам нужно заплатить за проезд. Денег или патронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое бывалых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы им расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается более ценным и опасным, чем они думали.
Пленный смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- ПЛАктёр
Петр
Логачев
- ИМАктёр
Ираклий
Мсхалаиа
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ТРАктёр
Тагир
Рахимов
- ЛШАктриса
Лариса
Шамсадова
- СДАктриса
Светлана
Дорохина
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДОАктёр
Дагун
Омаев
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ГНМонтажёр
Глеб
Никульский
- ЮКОператор
Юрий
Клименко