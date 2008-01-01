Пленный (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и федералам нужно заплатить за проезд. Денег или патронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое бывалых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы им расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается более ценным и опасным, чем они думали.



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