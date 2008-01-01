Пленный
Wink
Фильмы
Пленный

Пленный (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.12008, Пленный
Драмы, Военные80 мин18+

Сюжет

Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и федералам нужно заплатить за проезд. Денег или патронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое бывалых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы им расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается более ценным и опасным, чем они думали.

Пленный смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Болгария, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пленный»

Всё