Огни большой деревни
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Огни большой деревни

Огни большой деревни (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.92016, Огни большой деревни
Комедия78 мин16+

О фильме

«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении — камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Огни большой деревни»