Огни большой деревни (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.92016, Огни большой деревни
Комедия78 мин16+
О фильме
«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении — камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- КФАктёр
Кирилл
Фролов
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актриса
Анастасия
Мытражик
- Актёр
Василий
Кортуков
- Актёр
Юрий
Быков
- ТРАктёр
Тагир
Рахимов
- КМАктёр
Карен
Мартиросян
- Актёр
Кирилл
Полухин
- АВАктриса
Анна
Воркуева
- КЧСценарист
Константин
Челидзе
- ИУПродюсер
Илья
Учитель
- ИЗПродюсер
Иван
Заваруев
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков