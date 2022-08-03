«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении — камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

