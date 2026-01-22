Станционный смотритель
Wink
Фильмы
Станционный смотритель

Станционный смотритель (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Станционный смотритель
Драма64 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Трогательная история о святости родительской любви и обманутых надеждах: юная Дуняша вопреки воле отца уезжает из дома с молодым повесой. Жизнь старика разрушена, да и дочь, ослушавшаяся родителя, несчастна...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Станционный смотритель»