Всадник без головы (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Таинственный всадник спасает невиновного от казни, но тому еще предстоит отстоять свое доброе имя. Советско-кубинский мистический вестерн «Всадник без головы» — фильм с Олегом Видовым режиссера «Детей капитана Гранта» по мотивам знаменитого романа Томаса Майна Рида.



Техас середины ХIХ века. Гасиенда влиятельного плантатора терпит убытки. Его дочь Луиза влюбляется в молодого мустангера Мориса Джеральда. Морис — добрый парень, известный своей отвагой, но, к несчастью, он беден и не может устроить отца девушки. Поэтому молодые возлюбленные встречаются тайно по ночам. Во время одного из таких свиданий неожиданно пропадает брат Луизы — Генри. Позднее его находят в крови, и неопровержимые улики указывают на вину Мориса. Мустангер, храня честь Луизы, не может сказать правды о том, где он был ночью. Разъяренная толпа уже готова казнить Мориса без суда, как вдруг появляется всадник без головы, и толпа в ужасе отступает.



Почему загадочный гость вступился за простого мустангера? Какая сила вызвала его в мир живых? Расскажет «Всадник без головы», фильм 1973 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Всадник без головы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.