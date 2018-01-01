Всадник без головы (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Таинственный всадник спасает невиновного от казни, но тому еще предстоит отстоять свое доброе имя. Советско-кубинский мистический вестерн «Всадник без головы» — фильм с Олегом Видовым режиссера «Детей капитана Гранта» по мотивам знаменитого романа Томаса Майна Рида.
Техас середины ХIХ века. Гасиенда влиятельного плантатора терпит убытки. Его дочь Луиза влюбляется в молодого мустангера Мориса Джеральда. Морис — добрый парень, известный своей отвагой, но, к несчастью, он беден и не может устроить отца девушки. Поэтому молодые возлюбленные встречаются тайно по ночам. Во время одного из таких свиданий неожиданно пропадает брат Луизы — Генри. Позднее его находят в крови, и неопровержимые улики указывают на вину Мориса. Мустангер, храня честь Луизы, не может сказать правды о том, где он был ночью. Разъяренная толпа уже готова казнить Мориса без суда, как вдруг появляется всадник без головы, и толпа в ужасе отступает.
Почему загадочный гость вступился за простого мустангера? Какая сила вызвала его в мир живых? Расскажет «Всадник без головы», фильм 1973 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаСССР, Куба
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
- ВВРежиссёр
Владимир
Вайншток
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- ОВАктёр
Олег
Видов
- АЛАктёр
Алехандро
Луго
- ЭНАктриса
Эслинда
Нуньес
- АМАктёр
Александр
Милокостый
- ИПАктёр
Иван
Петров
- АЮАктёр
Аарне
Юкскюла
- ВБАктёр
В.
Беловоцкий
- ВИАктёр
В.
Ионтов
- ЕХАктриса
Е.
Харкевич
- ПФСценарист
Павел
Финн
- ВВСценарист
Владимир
Вайншток
- ВТПродюсер
Вячеслав
Тарасов
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- КРОператор
Константин
Рыжов
- НБКомпозитор
Никита
Богословский