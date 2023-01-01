Биография

Николай Кузьмин – советский и российский актер, одна из легенд отечественного кино. Появился на свет 25 февраля 1917 года, еще в период существования Российская империи. Местом рождения будущего актера Николая Кузьмина стал поселок Боково Ярославской губернии, но вскоре он вместе с семьей перебрался в Санкт-Петербург. Изначально он получил кулинарное образование и даже успел поработать по специальности, но вскоре решил связать жизнь с актерством и поступил в Ленинградский театральный институт. Планы Николая Алексеевича Великая Отечественная Война, в которой ему, как и многим в то время, довелось поучаствовать. В дальнейшем он начал свою карьеру в ленинградском ТЮЗе, а вскоре стал актером «Ленфильма». Первые роли Николая Кузьмина были небольшими: он появился в фильмах «Улица полна неожиданностей», «Шинель», «Человек-амфибия», «Гамлет». Стоит отметить, что актер был подвергнут репрессиям и несколько лет находился в заключении. Он вернулся к работе в кино, но режиссеры по-прежнему упорно не утверждали его на главные роли. Актер смирился со своей судьбой и по-прежнему с ответственностью подходил к процессу съемок. Известны такие фильмы Николая Кузьмина, как «Двенадцать месяцев», «Бронзовая птица», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: сокровища Агры» и другие. В 1994 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ. Николай Кузьмин тихо ушел из жизни 14 марта 1999 года.