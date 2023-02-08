Мандат (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

1919 год. Питерский рабочий Глеб Прохоров едет по заданию партии во главе небольшого продотряда с мандатом, подписанным Лениным, в деревню доставать хлеб для голодающего Петрограда. Но в неравной схватке с кулаками погибает весь продотряд, а раненый Прохоров передает мандат своему тринадцатилетнему сыну Глебке...

