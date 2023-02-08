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Мандат (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

8.81963, Мандат
Кино для детей, Для самых маленьких81 мин12+

О фильме

1919 год. Питерский рабочий Глеб Прохоров едет по заданию партии во главе небольшого продотряда с мандатом, подписанным Лениным, в деревню доставать хлеб для голодающего Петрограда. Но в неравной схватке с кулаками погибает весь продотряд, а раненый Прохоров передает мандат своему тринадцатилетнему сыну Глебке...

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мандат»