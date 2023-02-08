Мандат (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
8.81963, Мандат
Кино для детей, Для самых маленьких81 мин12+
О фильме
1919 год. Питерский рабочий Глеб Прохоров едет по заданию партии во главе небольшого продотряда с мандатом, подписанным Лениным, в деревню доставать хлеб для голодающего Петрограда. Но в неравной схватке с кулаками погибает весь продотряд, а раненый Прохоров передает мандат своему тринадцатилетнему сыну Глебке...
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лебедев
- НРАктёр
Николай
Рождественский
- ОЛАктёр
Олег
Летников
- НКАктёр
Николай
Кузьмин
- АААктёр
Александр
Афанасьев
- МВАктёр
Михаил
Васильев
- Актёр
Борис
Щербаков
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Николай
Крюков
- ИБАктёр
Игорь
Боголюбов
- ЕГАктёр
Евгений
Григорьев
- АМСценарист
Аркадий
Млодик
- АВСценарист
Александр
Власов
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ЕММонтажёр
Елена
Миронова
- АКОператор
Анатолий
Карпухин
- ВМКомпозитор
Владимир
Маклаков