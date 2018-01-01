Биография

Александр Афанасьев – актер советского кино, родился в небольшой деревеньке в Псковской губернии в год свершения Октябрьской революции. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны и военными медалями. Афанасьев родился в крестьянской семье. В 1934 году уехал в Ленинград, чтобы получить профессию строителя в специальной школе. Во время учебы принимал активное участие во всех постановках художественной самодеятельности. Проявил на этом поприще большой талант и был принят во вспомогательную труппу малого оперного театра. Служил в рядах Красной армии. Принимал участие в двух войнах: финской и Великой Отечественной. Попал в плен, был узником концлагеря. После войны работал художественным руководителем во владивостокском клубе «Судоверфь». Позднее его пригласили в труппу Приморского краевого театра. За короткий срок стал одним из ведущих актеров театра. Афанасьев был женат. Его супруга не имела отношения к миру кино и театра, она работала простой буфетчицей. В 1957 году вернулся в город на Неве и через 3 года стал актером киностудии «Ленфильм». Снялся в нескольких десятках картин. Среди лучших работ Александра Афанасьева – роли в кинолентах «Спасенное поколение», «Человек с будущим», «Мать и мачеха». Зрители запомнили и по достоинству оценили фильмы Афанасьева «Донская повесть», «Разведчики», «Строговы». Актеру лучше всего удавались характерные роли. Его игра отличалась естественной простотой, достоверностью и иронией.