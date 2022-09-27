Соленый пес (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе.



Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»...

