Соленый пес
Соленый пес (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

9.41973, Соленый пес
Драма, Комедия69 мин18+

О фильме

На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе.

Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb