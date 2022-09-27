Соленый пес (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
9.41973, Соленый пес
Драма, Комедия69 мин18+
О фильме
На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе.
Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Кошелев
- Актёр
Владимир
Меньшов
- ТШАктриса
Татьяна
Шестакова
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- НЖАктриса
Надежда
Жилинская
- Актёр
Зиновий
Гердт
- БААктёр
Борис
Аракелов
- НКАктёр
Николай
Кузьмин
- АЛАктёр
А.
Лазовский
- ФКСценарист
Федор
Кнорре
- АГОператор
Алексей
Гамбарян
- ВУКомпозитор
Владислав
Успенский