Как грибы с Горохом воевали (фильм, 1977) смотреть онлайн

Шуточная русская сказка про царя Боровика XVI да принцессу Белянку, про Груздя да Царя Гороха. Фильм, поставленный по мотивам русской народной сказки, высмеивает глупость, лицемерие, чванство, бахвальство, и вместе с тем показывает, что всегда торжествуют такие человеческие качества, как скромность, мужество, преданность в любви и доброта.



