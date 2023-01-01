Биография

Иван Аксенчук – известный советский режиссер и художник-мультипликатор. Иван Семенович – призер разных международных фестивалей и народный артист РСФСР. Будущий мультипликатор родился в Рязанской области в 1918 году. Изначально он учился живописи у русского художника-импрессиониста Леонарда Туржанского. Затем началась война, и Аксенчук сражался на первом Белорусском фронте. Зимой 1945 года Иван Семенович был ранен и госпитализирован. Что примечательно, Аксенчук принимал участие в исторически знаменитом Параде Победы на Красной площади. После войны он продолжил свое обучение и окончил курсы художников-мультипликаторов на студии «Союзмультфильм». В этом третьем послевоенном наборе он учился с такими мастерами, как Котеночкин, Райковский, Волков. Мультипликатором Аксенчук работал недолго. В группе Александра Иванова он стал пробовать свои силы в качестве ассистента режиссера. С 1953 года Иван Семенович работал уже как режиссер-мультипликатор. Мультипликационные фильмы Ивана Аксенчука: «Ореховый прутик», «Русалочка», «Золушка», «Мороз Иванович» и многие другие. За мультфильм «Ореховый прутик» получил почетный диплом Венецианского фестиваля. Также Аксенчук много работал над сатирическим киножурналом «Фитиль». Скончался легендарный мультипликатор в 1999 году, похоронен в Москве.