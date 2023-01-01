Золушка
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Золушка

Золушка (мультфильм, 1979) смотреть онлайн

1979, Золушка
Мультфильмы, Советские мультфильмы17 мин12+

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Сюжет

В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Однажды Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, который влюбился в нее с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку…

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb