Золушка (мультфильм, 1979) смотреть онлайн
1979, Золушка
Мультфильмы, Советские мультфильмы17 мин12+
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Сюжет
В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Однажды Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, который влюбился в нее с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку…
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb