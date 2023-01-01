Золушка (мультфильм, 1979) смотреть онлайн

Сюжет

В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Однажды Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, который влюбился в нее с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку…



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