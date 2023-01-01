Мороз Иванович (мультфильм, 1981) смотреть онлайн

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Мультфильм режиссера Ивана Аксенчука «Мороз Иванович» — это экранизация одноименной сказки В. Одоевского, снятая в иронично-гротесковой манере. Сюжет короткометражки повторяет русскую народную сказку «Морозко». Посмотреть ее бесплатно вы можете wink. Анимационная лента 1981 года доступна в хорошем качестве для всех посетителей сайта

Заглянув в окошко избы, Мороз Иванович увидел двух сестер — трудолюбивую Дуняшу и ленивую Малашу. Он заколдовал их колодец и, когда девочки отправились за водой, то оказались в его владениях. Дуняша стала во всем помогать волшебнику, готовила, шила, взбивала перины, и на прощание он наградил ее вышитыми самоцветами шапочкой и рукавичками. А лентяйка Малаша получила ожерелье, которое сразу же после возвращения растаяло, так как оказалось сделано изо льда. Поняла девочка, что означали слова «По работе и награда!» и стало ей стыдно. Она взяла ведерко и сама пошла за водой, за это сестра отдала ей свои рукавички, а Мороз Иванович подарил настоящее ожерелье. Посетите онлайн-кинотеатр wink, чтобы бесплатно увидеть этот поучительный мультфильм в хорошем качестве.



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