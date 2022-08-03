Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
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Детям
Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

9.21991, Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
Мультфильм, Для самых маленьких65 мин18+

О фильме

Первый сюжет рассказывает о сироте Чиччо. «Ореховый прутик» повествует о том, как девочка Мариука спасала своего брата. «Горе — не беда» — это история о солдате, победившем ведьму. «Золушка» — сказка о девушке, которую полюбил принц.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Для самых маленьких
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»