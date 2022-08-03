Первый сюжет рассказывает о сироте Чиччо. «Ореховый прутик» повествует о том, как девочка Мариука спасала своего брата. «Горе — не беда» — это история о солдате, победившем ведьму. «Золушка» — сказка о девушке, которую полюбил принц.

