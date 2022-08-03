Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
9.21991, Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
Мультфильм, Для самых маленьких65 мин18+
О фильме
Первый сюжет рассказывает о сироте Чиччо. «Ореховый прутик» повествует о том, как девочка Мариука спасала своего брата. «Горе — не беда» — это история о солдате, победившем ведьму. «Золушка» — сказка о девушке, которую полюбил принц.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Для самых маленьких
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ИАРежиссёр
Иван
Аксенчук
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- АБАктриса
Александра
Бабаева
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актёр
Евгений
Весник
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- ЮФАктриса
Юлия
Феоктистова
- АХАктёр
Александр
Ханов
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- АГСценарист
Александр
Галич
- ГГСценарист
Георгий
Гребнер
- АССценарист
Александр
Сажин
- ВГСценарист
Владимир
Голованов
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- НЕПродюсер
Николай
Евлухин
- МДОператор
Михаил
Друян
- БКОператор
Борис
Котов
- НВОператор
Николай
Воинов
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков