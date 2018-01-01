Wink
Детям
Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»

Режиссёры

Иван Аксенчук

Режиссёр

Актёры

Маргарита Корабельникова

АктрисаГолубая Фея / Мариука / сиротка
Александра Бабаева

Актрисаозвучка
Георгий Вицин

Актёрозвучка
Евгений Весник

Актёрозвучка
Юлия Юльская

Актрисаозвучка
Юлия Феоктистова

Актрисаозвучка
Александр Ханов

Актёрозвучка
Ефим Кациров

Актёрозвучка
Всеволод Ларионов

Актёрозвучка
Алексей Консовский

Актёрозвучка

Сценаристы

Александр Галич

Сценарист
Георгий Гребнер

Сценарист
Александр Сажин

Сценарист
Владимир Голованов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер
Николай Евлухин

Продюсер

Операторы

Михаил Друян

Оператор
Борис Котов

Оператор
Николай Воинов

Оператор

Композиторы

Эдуард Колмановский

Композитор
Игорь Цветков

Композитор