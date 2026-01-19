Только три ночи
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Только три ночи

Только три ночи (фильм, 1969) смотреть онлайн

8.81969, Только три ночи
Драма, Мелодрама77 мин18+
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О фильме

У Любы есть ребенок, у Николая — жена. Николай, став киномехаником, раз в неделю привозит кино в деревню Бабино, где живет Люба. Когда-то они любили друг друга, но Николай, неожиданно для всех, женился на другой и с тех пор старался не бывать в этой деревне. Но теперь чувства нахлынули вновь.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Только три ночи»