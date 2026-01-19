Только три ночи (фильм, 1969) смотреть онлайн
8.81969, Только три ночи
Драма, Мелодрама77 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
У Любы есть ребенок, у Николая — жена. Николай, став киномехаником, раз в неделю привозит кино в деревню Бабино, где живет Люба. Когда-то они любили друг друга, но Николай, неожиданно для всех, женился на другой и с тех пор старался не бывать в этой деревне. Но теперь чувства нахлынули вновь.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГЕРежиссёр
Гавриил
Егиазаров
- Актриса
Нина
Гуляева
- ВКАктёр
Валерий
Козинец
- ИКАктриса
Ирина
Короткова
- ВВАктёр
Владимир
Воробей
- Актёр
Николай
Гринько
- АГАктёр
Алексей
Глазырин
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- ТВАктриса
Татьяна
Вокач
- СКАктёр
Сергей
Калинин
- АДАктриса
Александра
Данилова
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- АБСценарист
Александр
Борщаговский
- ГЕОператор
Гавриил
Егиазаров
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц