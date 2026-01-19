У Любы есть ребенок, у Николая — жена. Николай, став киномехаником, раз в неделю привозит кино в деревню Бабино, где живет Люба. Когда-то они любили друг друга, но Николай, неожиданно для всех, женился на другой и с тех пор старался не бывать в этой деревне. Но теперь чувства нахлынули вновь.

