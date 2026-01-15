7.61969, Внимание, черепаха!
Комедия, Семейный81 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Внимание, черепаха! (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
В 1 «Б» классе средней школы есть свой уголок живой природы: (хомячок по кличке Хомяк, кролик по кличке Трусик). Ответственный за живой уголок - ученик Вова Васильев. Любимица всего класса - черепаха по кличке Ракета. Однажды Вову определяют в институт питания, и на целый месяц живой уголок лишается своего покровителя. Временно исполняющими обязанности ответственного избирают двух первоклассников - Диденко и Манукяна. Ребята начинают ставить над черепахой различные опыты по определению её выносливости. Доходят до испытаний под гусеницами танка.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РБРежиссёр
Ролан
Быков
- АЕАктёр
Алексей
Ершов
- АСАктёр
Андрей
Самотолкин
- ММАктёр
Михаил
Мартиросян
- ГБАктриса
Галина
Буданова
- ЕРАктриса
Елена
Рябухина
- ГВАктриса
Галина
Вербицкая
- МСАктриса
Марьяна
Смирнова
- Актёр
Алексей
Баталов
- ИААктриса
Ирина
Азер
- ЛМАктриса
Лилиан
Малкина
- РБАктёр
Ролан
Быков
- АТАктёр
Алексей
Толубеев
- ИВАктриса
Инга
Володина
- НБАктриса
Наталья
Бакшеева
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВБАктриса
Вера
Бурлакова
- ЭМАктриса
Эмилия
Мильтон
- ННАктриса
Н.
Нечаева
- ЮПАктриса
Юлия
Пастухова
- ВВАктёр
В.
Варехов
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зинченко
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ИНСценарист
Илья
Нусинов
- НУПродюсер
Нина
Урвачева
- ЕСМонтажёр
Елена
Суражская
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- АПКомпозитор
Андрей
Петров