Внимание, черепаха! (фильм, 1969) смотреть онлайн

В 1 «Б» классе средней школы есть свой уголок живой природы: (хомячок по кличке Хомяк, кролик по кличке Трусик). Ответственный за живой уголок - ученик Вова Васильев. Любимица всего класса - черепаха по кличке Ракета. Однажды Вову определяют в институт питания, и на целый месяц живой уголок лишается своего покровителя. Временно исполняющими обязанности ответственного избирают двух первоклассников - Диденко и Манукяна. Ребята начинают ставить над черепахой различные опыты по определению её выносливости. Доходят до испытаний под гусеницами танка.

