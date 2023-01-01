Биография

Эмилия Мильтон — актриса театра и кинематографа. Родилась в городе Умань в 1902 году. Играла в кино с 1926 года, а в 1960 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. В 1909 году будущая актриса вместе с семьей приезжает в Одессу, где десятилетием позже поступает в школу драмы и учится в ней два года. Со школьными товарищами после выпуска создала одесский театр под названием «Мастерская социальной драматургии», а позже играла там в постановках. После «Массодрама» играла и в других театрах Одессы, Саратова, Харькова и Москвы и гастролировала по всей стране. Дебютным фильмом Эмилии Мильтон стал «Подозрительный багаж», выпущенный в 1926 году. Затем последовала роль вдовы Дуглас в картине «Том Сойер» и еще 12 других работ. А роль фрау Заурих в сериале «Семнадцать мгновений весны» принесла актрисе наибольшую узнаваемость. Также кинокритики отмечают кинокартины «Внимание, черепаха», «Рано утром», «Знатоки» и «Легенда о Тиле» с участием актрисы. В общей сложности Мильтон сыграла в 26 фильмах, за что и была удостоена соответствующей награды.