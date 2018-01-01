Wink
Детям
Внимание, черепаха!
Актёры и съёмочная группа фильма «Внимание, черепаха!»

Режиссёры

Ролан Быков

Режиссёр

Актёры

Алексей Ершов

АктёрВова Васильев
Андрей Самотолкин

АктёрДиденко
Михаил Мартиросян

АктёрВова Манукян
Галина Буданова

АктрисаТаня Самохина
Елена Рябухина

АктрисаЭлла
Галина Вербицкая

Актриса
Марьяна Смирнова

Актриса
Алексей Баталов

Актёрдедушка Тани Самохиной
Ирина Азер

АктрисаАнна Сергеевна
Лилиан Малкина

Актрисабабушка Вовы Васильева
Ролан Быков

Актёрдедушка Диденко / бабушка Манукян
Алексей Толубеев

Актёр
Инга Володина

АктрисаИнга Володина
Наталья Бакшеева

Актриса
Зоя Фёдорова

АктрисаВиктория Михайловна
Рина Зелёная

Актрисаученый секретарь в музее
Валентина Березуцкая

Актрисадворничиха
Вера Бурлакова

Актрисанянечка
Эмилия Мильтон

Актрисастарая актриса
Н. Нечаева

Актриса
Юлия Пастухова

Актриса
В. Варехов

Актёр
Екатерина Зинченко

Актриса

Сценаристы

Семён Лунгин

Сценарист
Илья Нусинов

Сценарист

Продюсеры

Нина Урвачева

Продюсер

Монтажёры

Елена Суражская

Монтажёр

Операторы

Анатолий Мукасей

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Композитор