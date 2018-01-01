Синяя птица (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
На рынке мальчик спасает бездомного пса от жестокого продавца. За это старушка, оказавшаяся феей, дарит ему Синюю птицу, которую нельзя ни продать, ни купить, но можно подарить.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
- Режиссёр
Василий
Ливанов
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Юрий
Яковлев
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Сценарист
Василий
Ливанов
- ММСценарист
Морис
Метерлинк
- БСХудожник
Борис
Садовников
- СДХудожник
Сергей
Дежкин
- ББХудожник
Борис
Бутаков
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МДОператор
Михаил
Друян
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков