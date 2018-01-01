Синяя птица
Wink
Детям
Синяя птица
1970, Синяя птица
Мультфильм49 мин0+

Синяя птица (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

На рынке мальчик спасает бездомного пса от жестокого продавца. За это старушка, оказавшаяся феей, дарит ему Синюю птицу, которую нельзя ни продать, ни купить, но можно подарить.

Синяя птица смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг