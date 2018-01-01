Wink
Детям
Синяя птица
Актёры и съёмочная группа фильма «Синяя птица»

Актёры и съёмочная группа фильма «Синяя птица»

Режиссёры

Василий Ливанов

Режиссёр

Актёры

Лия Ахеджакова

Актриса
Людмила Гнилова

Актриса
Владимир Кенигсон

Актёр
Василий Ливанов

Актёр
Юрий Яковлев

Актёр
Рина Зелёная

Актриса

Сценаристы

Василий Ливанов

Сценарист
Морис Метерлинк

Maurice Maeterlinck
Сценарист

Художники

Борис Садовников

Художник
Сергей Дежкин

Художник
Борис Бутаков

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор