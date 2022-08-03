Приключения желтого чемоданчика (фильм, 1970) смотреть онлайн
9.51970, Приключения желтого чемоданчика
Комедия, Фэнтези74 мин0+
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О фильме
У гениального детского доктора есть лекарства на все случаи жизни: конфеты для храбрости, волшебные порошки для смеха, средства от печали и глупости. Однажды к нему приходит лeтчик Верeвкин, который хочет излечить свою дочь Тому от бесконечной грусти. А мама мальчика Пети переживает, что ее сын слишком труслив. По недоразумению Вeревкин забирает у доктора заветный жeлтый чемодан, приняв его за свой. А чудесные лекарства, попав не в те руки, могут быть опасными.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- АГАктёр
Андрей
Громов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- ББАктёр
Борис
Быстров
- ЛТАктриса
Лариса
Тихонова
- ВТАктёр
Виктор
Тихонов
- Актёр
Евгений
Весник
- ККАктёр
Константин
Кунтышев
- ВЧАктриса
Виктория
Чернакова
- СПСценарист
Софья
Прокофьева
- ИФСценарист
Илья
Фрэз
- МРПродюсер
Марк
Ружанский
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель