Приключения желтого чемоданчика
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Детям
Приключения желтого чемоданчика

Приключения желтого чемоданчика (фильм, 1970) смотреть онлайн

9.51970, Приключения желтого чемоданчика
Комедия, Фэнтези74 мин0+

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О фильме

У гениального детского доктора есть лекарства на все случаи жизни: конфеты для храбрости, волшебные порошки для смеха, средства от печали и глупости. Однажды к нему приходит лeтчик Верeвкин, который хочет излечить свою дочь Тому от бесконечной грусти. А мама мальчика Пети переживает, что ее сын слишком труслив. По недоразумению Вeревкин забирает у доктора заветный жeлтый чемодан, приняв его за свой. А чудесные лекарства, попав не в те руки, могут быть опасными.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb