Приключения желтого чемоданчика (фильм, 1970) смотреть онлайн

У гениального детского доктора есть лекарства на все случаи жизни: конфеты для храбрости, волшебные порошки для смеха, средства от печали и глупости. Однажды к нему приходит лeтчик Верeвкин, который хочет излечить свою дочь Тому от бесконечной грусти. А мама мальчика Пети переживает, что ее сын слишком труслив. По недоразумению Вeревкин забирает у доктора заветный жeлтый чемодан, приняв его за свой. А чудесные лекарства, попав не в те руки, могут быть опасными.

