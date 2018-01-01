Тема
Wink
Фильмы
Тема

Фильм Тема

1979, Тема
Драма, Мелодрама0+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

В поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем подлинной любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного.

Тема покупка билетов в кино онлайн

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг