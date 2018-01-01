Фильм Тема

О фильме
В поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем подлинной любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного.
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- ЕНАктриса
Евгения
Нечаева
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ВФАктёр
Вадим
Федулов
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- ВРПродюсер
Владимир
Репников
- ТРХудожница
Татьяна
Разумовская
- МГХудожник
Марксэн
Гаухман-Свердлов
- ПСМонтажёр
Полина
Скачкова
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган