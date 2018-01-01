Wink
Тема
Актёры и съёмочная группа фильма «Тема»

Режиссёры

Глеб Панфилов

Режиссёр

Актёры

Сергей Никоненко

АктёрСиницин
Наталья Селезнёва

АктрисаСветлана
Евгения Нечаева

АктрисаМария Александровна
Михаил Ульянов

АктёрКим Есенин
Вадим Федулов

Актёр

Сценаристы

Александр Червинский

Сценарист
Глеб Панфилов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Репников

Продюсер

Художники

Татьяна Разумовская

Художница
Марксэн Гаухман-Свердлов

Художник

Монтажёры

Полина Скачкова

Монтажёр

Композиторы

Вадим Биберган

Композитор