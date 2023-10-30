Саша-Сашенька
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Саша-Сашенька

Саша-Сашенька (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

8.21966, Саша-Сашенька
Комедия67 мин16+

О фильме

Саша Крылова работает маляром и мечтает стать актрисой. Полюбив рабочего Костю, увлекающегося парашютным спортом, милая выдумщица и фантазерка, Саша начинает находить много интересного и в своей профессии.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Саша-Сашенька»