Зима в Простоквашино (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

9.61984, Зима в Простоквашино
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин6+

О фильме

На Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным, которые уже начали раздел имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах приехала!

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зима в Простоквашино»