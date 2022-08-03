Зима в Простоквашино (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
На Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным, которые уже начали раздел имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах приехала!
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Попов
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Валентина
Талызина
- Актёр
Лев
Дуров
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ВТАктриса дубляжа
Валентина
Толкунова
- АШХудожник
Аркадий
Шер
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- СМХудожник
Сергей
Маракасов
- ПКХудожник
Пётр
Коробаев
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов