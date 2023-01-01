Верное средство (мультфильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Верное средство
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+
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Сюжет
Все медведи зимой должны спать, но у медвежонка никак не получается заснуть, всe отвлекается и отвлекается. Тeтушка куропатка советует ему считать до ста, но и это не помогает. Тогда на помощь медвежонку приходит лесной оркестр в составе зайчонка, белочки, мышки и бобра…
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Прытков
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- КРАктриса
Клара
Румянова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- ВКСценарист
Владимир
Капнинский
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ВМХудожник
В.
Максимович
- ААХудожница
Анна
Атаманова
- ИЗХудо�жница
Инна
Заруба
- ОПХудожница
Ольга
Павлова
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин