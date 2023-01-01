Верное средство
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Верное средство

Верное средство (мультфильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Верное средство
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+

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Сюжет

Все медведи зимой должны спать, но у медвежонка никак не получается заснуть, всe отвлекается и отвлекается. Тeтушка куропатка советует ему считать до ста, но и это не помогает. Тогда на помощь медвежонку приходит лесной оркестр в составе зайчонка, белочки, мышки и бобра…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb