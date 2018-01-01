WinkВладимир Капнинский
Владимир Капнинский
- Карьера
- Сценарист, Художник
- Дата рождения
- 5 октября 1923 г. (82 года)
- Дата смерти
- 1 января 2006 г.
Фильмография
Сценарист
- 9.3
Пилюля1983, 9 минБесплатно
- 9.6
Верное средство1982, 9 минБесплатно
- 9.3
Приключение на плоту1981, 9 минБесплатно
- 9.5
Пустомеля1980, 9 минБесплатно
- 9.2
Приезжайте в гости1979, 9 минБесплатно
- 9.1
Чужие следы1971, 9 минБесплатно
- 9.5
Лесная хроника1970, 9 минБесплатно
- 9.5
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской1969, 9 минБесплатно
- 9.3
Светлячок № 71966, 8 минБесплатно
- 8.2
Картина1965, 8 минБесплатно