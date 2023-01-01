Светлячок № 7
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Светлячок № 7

Светлячок № 7 (мультфильм, 1966) смотреть онлайн

1966, Светлячок № 7
Мультфильмы, Советские мультфильмы8 мин0+

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Сюжет

Мультфильм состоит из двух историй: Первая о мальчике Пете, который дрессировал свою собаку Дружка. Дома у них все получалось и вот они вышли во двор показать всем чего они достигли. Вторая история о мальчике в бескозырке с надписью «Герой», который, катаясь на велосипеде, обижал ребят.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb