Светлячок № 7 (мультфильм, 1966) смотреть онлайн

Сюжет

Мультфильм состоит из двух историй: Первая о мальчике Пете, который дрессировал свою собаку Дружка. Дома у них все получалось и вот они вышли во двор показать всем чего они достигли. Вторая история о мальчике в бескозырке с надписью «Герой», который, катаясь на велосипеде, обижал ребят.



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