Почему ослик заупрямился? (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

По мотивам восточной сказки. Очень часто, принимая решения в своей жизни, мы оглядываемся на мнение окружающих. «Что обо мне подумают?» — часто ли вы задаете себе этот вопрос? А бывает так, что вы отказываете себе в чем-то, потому что это не нравится другим?

