Почему ослик заупрямился? (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
7.81979, Почему ослик заупрямился?
Мультфильм, Короткометражка7 мин6+
О фильме
По мотивам восточной сказки. Очень часто, принимая решения в своей жизни, мы оглядываемся на мнение окружающих. «Что обо мне подумают?» — часто ли вы задаете себе этот вопрос? А бывает так, что вы отказываете себе в чем-то, потому что это не нравится другим?
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
6.5 КиноПоиск