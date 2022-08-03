Почему ослик заупрямился?
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Детям
Почему ослик заупрямился?

Почему ослик заупрямился? (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

7.81979, Почему ослик заупрямился?
Мультфильм, Короткометражка7 мин6+

О фильме

По мотивам восточной сказки. Очень часто, принимая решения в своей жизни, мы оглядываемся на мнение окружающих. «Что обо мне подумают?» — часто ли вы задаете себе этот вопрос? А бывает так, что вы отказываете себе в чем-то, потому что это не нравится другим?

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

6.5 КиноПоиск