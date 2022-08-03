Чудеса среди бела дня
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Чудеса среди бела дня

Чудеса среди бела дня (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

9.01978, Чудеса среди бела дня
Мультфильм, Короткометражка18 мин6+

О фильме

Брат и сестра, не желая учиться, загадывают желание, чтобы каждый, с кем они заговорят, забывал о своих обязанностях и долге. Желание сбывается — мама не идет на работу, милиционер не штрафует нарушителей, водитель не соблюдает правила, пожарник не тушит пожар.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb