Брат и сестра, не желая учиться, загадывают желание, чтобы каждый, с кем они заговорят, забывал о своих обязанностях и долге. Желание сбывается — мама не идет на работу, милиционер не штрафует нарушителей, водитель не соблюдает правила, пожарник не тушит пожар.

