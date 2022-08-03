Чудеса среди бела дня (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
9.01978, Чудеса среди бела дня
Мультфильм, Короткометражка18 мин6+
О фильме
Брат и сестра, не желая учиться, загадывают желание, чтобы каждый, с кем они заговорят, забывал о своих обязанностях и долге. Желание сбывается — мама не идет на работу, милиционер не штрафует нарушителей, водитель не соблюдает правила, пожарник не тушит пожар.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЛПАктриса
Лариса
Пашкова
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ВТАктёр
Вадим
Тонков
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- ГКАктриса
Галина
Кордуб
- ЮССценарист
Юрий
Сотник
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- МКОператор
Михаил
Каменецкий
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев