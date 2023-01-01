Каникулы в Простоквашино
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Каникулы в Простоквашино

Каникулы в Простоквашино (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Каникулы в Простоквашино
Мультфильм, Советские мультфильмы17 мин6+

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О фильме

Мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb