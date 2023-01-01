Каникулы в Простоквашино (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Каникулы в Простоквашино
Мультфильм, Советские мультфильмы17 мин6+
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О фильме
Мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Попов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Лев
Дуров
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ГКАктёр
Герман
Качин
- Актриса
Валентина
Талызина
- БНАктёр
Борис
Новиков
- Актёр
Георгий
Вицин
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- АШХудожник
Аркадий
Шер
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов