Каникулы в Простоквашино (фильм, 1980) смотреть онлайн

Мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка. Много было веселых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой.



Каникулы в Простоквашино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.