Сотвори бой (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.71969, Сотвори бой
Драмы74 мин18+
Сюжет
Двое друзей соперничают на фехтовальной дорожке. Одному больше везет в спорте — он уже чемпион мира. Зато второму повезло в личной жизни — он женился на девушке, за которой когда-то ухаживал его друг.
Третий в их компании — фоторепортер Володя — тоже когда-то занимался фехтованием, но больших спортивных высот не достиг. Во время очередного турнира мужская дружба героев вновь подвергается тяжелому испытанию.
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Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Калинин
- ИБАктёр
Инт
Буранс
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- Актёр
Александр
Збруев
- ДКАктёр
Дмитрий
Капка
- ВЗАктёр
Владимир
Золотухин
- ИКАктёр
Игорь
Комаров
- ЕМАктриса
Ева
Мурниеце
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- Актёр
Александр
Павловский
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ЮЛСценарист
Юрий
Лакербай
- ОАОператор
Олег
Авдеев
- СПКомпозитор
Станислав
Пожлаков