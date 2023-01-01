Сотвори бой (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двое друзей соперничают на фехтовальной дорожке. Одному больше везет в спорте — он уже чемпион мира. Зато второму повезло в личной жизни — он женился на девушке, за которой когда-то ухаживал его друг.



Третий в их компании — фоторепортер Володя — тоже когда-то занимался фехтованием, но больших спортивных высот не достиг. Во время очередного турнира мужская дружба героев вновь подвергается тяжелому испытанию.



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