Биография

Александр Павловский — советский, российский режиссер, сценарист и актер. Родился в Одессе 26 мая 1947 года. Выпускник Одесской специальной музыкальной школы. Окончил ВГИК и получил диплом режиссера. После окончания вуза двадцать с лишним лет работал режиссером в штате Одесской киностудии. Как актер Александр Павловский впервые появился на экране в кинодраме «Сотвори бой», затем снялся еще в трех фильмах, везде сыграв роли второго плана. А как режиссер он дебютировал в 1970 году с короткометражной комедией «Счастливый Кукушкин». Затем последовали достаточно успешные киноленты «Ар-хи-ме-ды!» и «Подарок судьбы». Наиболее известными теле- и кинофильмами Павловского стали «Трест, который лопнул», «Светлая личность», «Зеленый фургон», «Ребенок к ноябрю». В 2000 году режиссер переехал в Москву, где стал одним из создателей сериалов «Курортный роман», «Адвокат», «В ритме танго», «Дети белой богини», «Петля», «Земский доктор». В 2016 году он начал создавать короткометражки для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Его фильмография как режиссера и актера насчитывает 30 работ.