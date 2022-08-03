Влюбчивая ворона (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
9.11988, Влюбчивая ворона
Мультфильм, Короткометражка8 мин18+
О фильме
Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…» влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb