Влюбчивая ворона (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…» влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна…

