Влюбчивая ворона
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Влюбчивая ворона

Влюбчивая ворона (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

9.11988, Влюбчивая ворона
Мультфильм, Короткометражка8 мин18+

О фильме

Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…» влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb