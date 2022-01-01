8.42022, L'uomo che disegnò Dio
Драмы110 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Человек, который нарисовал Бога (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Драма о пожилом художнике, способном писать портреты, несмотря на слепоту. Второй режиссерский проект актера Франко Неро и первая роль Кевина Спейси после скандала. Эмануэль – одинокий слепой ст�арик, который, однако, преподает портретную живопись в вечерней школе. О его уникальной способности – создавать точные портреты, ориентируясь лишь по голосу – знают только его студенты и соцработница Пула. Однажды ему приходится принять у себя двух иммигрантов из Африки, которые выкладывают в интернет видео с Эмануэлем за работой. Художник тут же становится сенсацией, и его жизнь круто меняется. его можно смотреть онлайн
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Франко
Неро
- Актёр
Франко
Неро
- СРАктриса
Стефания
Рокка
- Актёр
Роберт
Дави
- ВЕАктриса
Вехазит
Ефрем Абрахам
- ИКАктриса
Изабель
Кьяммальичелла
- СНАктриса
Симона
Наси
- ДДАктриса
Диана
Дель’Эрба
- Актриса
Фэй
Данауэй
- ДКАктёр
Диего
Казале
- Актёр
Кевин
Спейси
- ЛДСценарист
Лоренцо
Де Люка
- ЭМСценарист
Эудженио
Машари
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс мл.
- ЛНПродюсер
Луис
Неро
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ПГМонтажёр
Паоло
Гуэррьери
- ДТКомпозитор
Джулиано
Тавиани