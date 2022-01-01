Человек, который нарисовал Бога
Wink
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Человек, который нарисовал Бога
8.42022, L'uomo che disegnò Dio
Драмы110 мин18+
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Человек, который нарисовал Бога (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о пожилом художнике, способном писать портреты, несмотря на слепоту. Второй режиссерский проект актера Франко Неро и первая роль Кевина Спейси после скандала. Эмануэль – одинокий слепой старик, который, однако, преподает портретную живопись в вечерней школе. О его уникальной способности – создавать точные портреты, ориентируясь лишь по голосу – знают только его студенты и соцработница Пула. Однажды ему приходится принять у себя двух иммигрантов из Африки, которые выкладывают в интернет видео с Эмануэлем за работой. Художник тут же становится сенсацией, и его жизнь круто меняется. его можно смотреть онлайн

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который нарисовал Бога»

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