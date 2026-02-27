Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира (фильм, 1982) смотреть онлайн

Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира
Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира

Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира (фильм, 1982)

1982, Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира
Драма136 мин18+
О фильме

Вторая часть дилогии «Красные колокола» посвящена Октябрьской революции в России 1917 года.

Страна
СССР, Мексика, Италия
Жанр
Драма
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

