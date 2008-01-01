Кровавая графиня - Батори (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Исключительная личность Елизавета Батори интересует историков уже столетия. И даже сегодня, без малого 400 лет со дня смерти графини, взгляды на ее жизнь расходятся. В книге рекордов Гиннеса она значится как самая «большая» и кровавая убийца. Фильм о ее жизни и переплетениях самых влиятельных �венгерских родов того времени.







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