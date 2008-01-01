Кровавая графиня - Батори
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Кровавая графиня - Батори

Кровавая графиня - Батори (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.22008, Bathory
Фэнтези, Драмы84 мин18+

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Сюжет

Исключительная личность Елизавета Батори интересует историков уже столетия. И даже сегодня, без малого 400 лет со дня смерти графини, взгляды на ее жизнь расходятся. В книге рекордов Гиннеса она значится как самая «большая» и кровавая убийца. Фильм о ее жизни и переплетениях самых влиятельных венгерских родов того времени.


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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавая графиня - Батори»

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