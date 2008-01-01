Кровавая графиня - Батори (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.22008, Bathory
Фэнтези, Драмы84 мин18+
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Сюжет
Исключительная личность Елизавета Батори интересует историков уже столетия. И даже сегодня, без малого 400 лет со дня смерти графини, взгляды на ее жизнь расходятся. В книге рекордов Гиннеса она значится как самая «большая» и кровавая убийца. Фильм о ее жизни и переплетениях самых влиятельных �венгерских родов того времени.
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Информация
СтранаСловакия, Венгрия, Чехия, Франция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЮЯРежиссёр
Юрай
Якубиско
- Актриса
Анна
Фрил
- КРАктёр
Карел
Роден
- Актёр
Винсент
Риган
- Актёр
Ханс
Мэтисон
- ДХАктриса
Деана
Хорватова
- Актёр
Франко
Неро
- ЭБАктёр
Энтони
Бирн
- БПАктёр
Болек
Поливка
- ИМАктёр
Иржи
Мадл
- МХАктриса
Моника
Хилмерова
- ЮЯСценарист
Юрай
Якубиско
- ДПСценарист
Джон
Пол Чаппл
- ЛФСценарист
Любомир
Фельдек
- МДПродюсер
Майк
Дауни
- ИФПродюсер
Иван
Филус
- ДХПродюсер
Деана
Хорватова
- ТМПродюсер
Том
Маунт
- ЯПХудожница
Ярослава
Печарова
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ППМонтажёр
Патрик
Пасс
- ФАОператор
Франтишек
Антонин Брабец
- ЯДОператор
Ян
Дуриш
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл
- ЖИКомпозитор
Жан
Ирасек