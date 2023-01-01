Биография

Анна Фрил — британская актриса. Номинантка на «Золотой глобус» за роль в сериале «Мертвые до востребования». Родилась в Рочдейле 12 июля 1976 года. Анна начала актерскую деятельность еще в 13 лет, снимаясь в английских телешоу. Получила почетную степень Болтонского университета. В 2001 году Фрил дебютировала на сцене Уэст-Энда в Лондоне, а впоследствии играла в постановках «Завтрак у Тиффани» и «Дядя Ваня». Первый актерский опыт в кино Анны Фрил пришелся на 1998 год в фильме «Три англичанки за городом». Позже последовали роли в сериалах «Страх», «Присяжные» и фильмах «Гол!», «Затерянный мир» с Уиллом Феррелом и «Области тьмы», в котором она делила экран с Брэдли Купером.