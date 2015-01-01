Римские свидания (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Мэгги все спланировано для идеального отпуска — солнце Рима и море Тосканы. Вот только ее 16-летняя дочь Саммер мечтает улететь назад в Штаты к своему бойфренду, а Мэгги случайно встречает свою первую любовь — сердцееда Луку и его взбалмошную мамашу, которая тоже норовит сбежать из дома к та�йному возлюбленному.



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