Римские свидания (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.52015, All Roads Lead to Rome
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
Сюжет
У Мэгги все спланировано для идеального отпуска — солнце Рима и море Тосканы. Вот только ее 16-летняя дочь Саммер мечтает улететь назад в Штаты к своему бойфренду, а Мэгги случайно встречает свою первую любовь — сердцееда Луку и его взбалмошную мамашу, которая тоже норовит сбежать из дома к та�йному возлюбленному.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Элла
Лемхаген
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- РДАктриса
Рози
Дэй
- РБАктёр
Рауль
Бова
- ККАкт�риса
Клаудия
Кардинале
- Актриса
Пас
Вега
- КБАктриса
Кьяра
Бассерманн
- МБАктёр
Марко
Бонини
- ДКАктёр
Джанклаудио
Каретта
- БХАктёр
Барни
Харрис
- ПЛАктриса
Паола
Лавини
- АИПродюсер
Андреа
Иерв�олино
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ГПОператор
Гергей
Похарнок
- АГКомпозитор
Альфонсо
Гонсалес Агиляр