Биография

Надежда Подъяпольская – российская актриса театра и кино, также известная по дублированию западных хитов проката. Родилась 14 сентября 1941 года. Карьера актрисы Надежды Подъяпольской пришлась на годы расцвета советского кинематографа. У нее были для этого все необходимые данные: диплом драмстудии при Центральном детском театре А. В. Эфроса и объемный сценический опыт, полученный за годы работы в Московском ТЮЗе. Первые роли Надежды Подъяпольской в кинематографе предполагали именно озвучку главных героев. Она подарила свой голос персонажам в таких фильмах, как «Новогодняя сказка», «Семь братьев», «Трое на острове», а в знаменитых детских детективах «Кортик» и «Бронзовая птица» именно она озвучила одного из главных героев, Славку. В 1977 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. В 2000-х годах уже будучи в зрелом возрасте актриса лично исполнила роли в телесериалах «Врачебная тайна», «Пятницкий», «Самара – 2» и других. Известны такие фильмы Надежды Подъяпольской, как «Быстрее, чем кролики», «Идеальная пара», «Z». В настоящее время она часто озвучивает пожилых женских персонажей в западных кинолентах. Ее голос можно услышать в фильмах «Джокер», «Маленькие женщины» и «Приключения Паддингтона».