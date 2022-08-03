По небу босиком (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.32015, По небу босиком
Мелодрама, Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Говорят, что случайностей в жизни не бывает, что все предопределено...быть может там на небе есть такое министерство...ну, в котором все за нас решают: что и когда с нами должно произойти». С этих слов начинается история, в которой судьба играет с главными героями, превращая близких людей, в совсем незнакомых, даря им любовь и тут же забирая ее назад, сменяет радость грустью, а дружбу предательством. Но какие бы сюрпризы не преподносила жизнь – танцуй, ведь ты так молод, люби, ведь ты так одинок.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- СХРежиссёр
Султан
Хажироко
- АКАктёр
Алан
Кокаев
- МКАктриса
Милана
Карагулова
- ТМАктёр
Тамби
Масаев
- СХАктёр
Султан
Хажироко
- ВКАктёр
Валентин
Камергоев
- РБАктриса
Роза
Байзулаева
- ФМАктриса
Фатима
Мамаева
- ЮОАктёр
Юсуп
Омаров
- Актриса
Сати
Казанова
- ЕААктёр
Ефрем
Амирамов
- СХСценарист
Султан
Хажироко
- РКПродюсер
Резуан
Карданов
- АБПродюсер
Аслан
Безиров
- ГППродюсер
Грант
Палагаев
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АСОператор
Александр
Сюткин
- СХКомпозитор
Султан
Хажироко