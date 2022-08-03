По небу босиком
Wink
Фильмы
По небу босиком

По небу босиком (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.32015, По небу босиком
Мелодрама, Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Говорят, что случайностей в жизни не бывает, что все предопределено...быть может там на небе есть такое министерство...ну, в котором все за нас решают: что и когда с нами должно произойти». С этих слов начинается история, в которой судьба играет с главными героями, превращая близких людей, в совсем незнакомых, даря им любовь и тут же забирая ее назад, сменяет радость грустью, а дружбу предательством. Но какие бы сюрпризы не преподносила жизнь – танцуй, ведь ты так молод, люби, ведь ты так одинок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По небу босиком»