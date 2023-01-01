Биография

Сати Казанова — российская певица, модель, актриса и телеведущая. Участница телевизионного проекта «Фабрика звезд». Обладательница 6 наград «Золотой граммофон». Родилась в Кабардино-Балкарии 2 октября 1982 года. Когда будущая артистка окончила школу, она поступила в училище искусств. Далее получила образование в музыкальной академии, заочно окончила театральный университет, став профессиональной актрисой. Начала карьеру с участия в проекте «Фабрика звезд». После его завершения пела в составе группы «Фабрика». Позже начала сольную карьеру. Выпустила два альбома, сняла 18 видеоклипов. Ее песни присутствовали в главных хит-парадах России и не только. Часто участвует в телевизионных шоу. В качестве актрисы Сати Казанова снялась в 5 проектах, среди которых фильм «Zолушка» 2012 года. Также ее часто можно увидеть в рекламных роликах.