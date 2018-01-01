Wink
По небу босиком
Актёры и съёмочная группа фильма «По небу босиком»

Режиссёры

Султан Хажироко

Режиссёр

Актёры

Алан Кокаев

АктёрБит
Милана Карагулова

АктрисаКапелла
Тамби Масаев

АктёрРуслан
Султан Хажироко

АктёрБорис
Валентин Камергоев

АктёрАслан Хасанович
Роза Байзулаева

Актрисабабуля Капеллы
Фатима Мамаева

Актрисамама Капеллы
Юсуп Омаров

АктёрФариз
Сати Казанова

Актрисамама Бита
Ефрем Амирамов

Актёрдядя Герцель

Сценаристы

Султан Хажироко

Сценарист

Продюсеры

Резуан Карданов

Продюсер
Аслан Безиров

Продюсер
Грант Палагаев

Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Надежда Подъяпольская

Актриса дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа

Операторы

Александр Сюткин

Оператор

Композиторы

Султан Хажироко

Композитор