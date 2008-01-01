Исчезновение
Wink
Фильмы
Исчезновение
7.32008, Not Forgotten
Ужасы, Триллеры92 мин18+

Исчезновение (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Благополучная жизнь простого банковского служащего Джека Бишопа в одночасье превращается в трагедию, когда внезапно исчезает его дочь. Он упорно не хочет верить в ее гибель, несмотря на мистические видения…

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение»

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