Исчезновение (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Благополучная жизнь простого банковского служащего Джека Бишопа в одночасье превращается в трагедию, когда внезапно исчезает его дочь. Он упорно не хочет верить в ее гибель, несмотря на мистические виде�ния…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Дрор
Сореф
- Актёр
Саймон
Бей�кер
- Актриса
Пас
Вега
- МДАктёр
Майкл
ДеЛоренцо
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- КДАктёр
Кен
Давитян
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- ГВАктёр
Гедде
Ватанабэ
- Актёр
Марк
Ролстон
- МПАктриса
Мелинда
Пейдж Хэмилтон
- БМАктёр
Бенито
Мартинес
- ДССценарист
Дрор
Сореф
- ДСПродюсер
Дрор
Сореф
- ДЦПродюсер
Дональд
Цуккерман
- ДБПродюсер
Джэми
Бердсли
- ДКХудожник
Дарио
Каррето
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- МАКомпозитор
Марк
Айшем
- СОКомпозитор
Синди
О’Коннор