Биография

Марк Ролстон — американский актер и сценарист. Родился в Балтиморе 7 декабря 1956 года. Получив образование в Драматическом центре Лондона, начал сотрудничество с Theatre Communications Group. Стартом его карьеры стала главная роль в постановке «Ричард II», с которой он несколько месяцев гастролировал по США. Мировую известность Марку Ролстону принес фантастический фильм «Чужие», в котором он воплотил образ рядового Дрейка. Также успешными в его творческой биографии являются роли в боевике «Час пик», триллере «Пила 5» и драме «Побег из Шоушенка», за которую он вместе с другими исполнителями стал номинантом в категории «Лучший актерский состав» на Awards Circuit Community Awards. Сегодня в его фильмографию входят более 170 фильмов и сериалов, среди них такие популярные как «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Касл», «Скорая помощь», «Отступники», «Снегопад», «Босх».